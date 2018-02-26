Около 45 частных домов остались без тепла в Ессентуках из-за прорыва трубы

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Пять многоквартирных, 45 частных домов, а также три детских сада и две школы в понедельник утром остались без теплоснабжения в Ессентуках (Ставропольский край) из-за прорыва трубы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"26 февраля в 08:52 в дежурную смену… поступило сообщение о том, что в городе Ессентуки произошло аварийное отключение теплоснабжения. Предварительная причина - порыв трубы по улице Луначарского. Под отключение попало пять многоквартирных домов, 45 частых домовладений, три детских сада, две СОШ", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы продолжаются.

Температура в Ессентуках в понедельник около 6 градусов ниже нуля.