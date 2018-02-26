В Подмосковье неизвестный украл из частного дома ювелирные украшения почти на 5 млн руб.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл из частного дома в подмосковных Мытищах ювелирные украшения и часы почти на 5 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным управления, в воскресенье днем в полицию обратился 65-летний мужчина и сообщил о краже. По словам заявителя, с 21 по 25 февраля неизвестный проник в дом, отжав пластиковое окно, и похитил золотые украшения и две пары наручных часов. "Сумма ущерба составила более 4,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.