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Сбивший четырех подростков в Новгороде водитель арестован

Происшествия
26 февраля, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Дети, по данным полиции, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

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ТАСС, 26 февраля. Новгородский районный суд заключил под стражу водителя, сбившего в пятницу на автомобиле Suzuki четырех подростков на пешеходном переходе в Великом Новгороде, сообщает в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 23 февраля, пьяный водитель сбил на пешеходном переходе в Великом Новгороде четырех подростков. Двое несовершеннолетних доставлены в травмпункт, еще один мальчик и девочка доставлены в детскую областную клиническую больницу, у девочки диагностирован открытый перелом бедра, у мальчика - черепно-мозговая травма. Дети, по данным полиции, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Новгородский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего местного жителя <...> С учетом позиции прокурора, полагавшего, что подозреваемый может скрыться от органов предварительного расследования, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 марта 2018 года. - говорится в сообщении.

Водитель Suzuki подозревается в совершении преступления по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

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