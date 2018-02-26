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Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе

Происшествия
26 февраля, 11:17 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 26, февраля. /ТАСС

По словам источника в правоохранительных органах Паттайи, "задержанные находятся в следственном изоляторе, ожидают суда, где им официально предъявят обвинения"

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БАНГКОК, 26 февраля. /ТАСС/. Скандальные видеоблогеры Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, обвиняются таиландской полицией в нелегальной трудовой деятельности на территории королевства. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах курортной Паттайи.

По его словам, десять человек - девять россиян и один гражданин Литвы - были взяты под стражу на острове Лан 25 февраля и позднее доставлены в Паттайю. Задержанные находятся в следственном изоляторе, они ожидают суда, где им официально предъявят обвинения, а также будет решен вопрос о выходе под залог. Источник отметил, что всем десятерым полиция готовится предъявить обвинение в незаконной трудовой деятельности, еще у четверых из них есть проблемы с миграционным законодательством.

"Кириллов и Вашукевич обвиняются только в нелегальной работе, - рассказал источник ТАСС. - Скорее всего, суд по вопросу залога состоится только во вторник, обычно по таким делам сумма залога составляет около $3 тыс. на одного человека". Он также отметил, что стандартное разбирательство по подобного рода делам длится около двух месяцев в случае признания обвиняемыми своей вины. Если же подсудимый настаивает на своей невиновности, то судебное разбирательство может затянуться на один год.

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"В случае с организаторами секс-тренинга у следствия предостаточно доказательств. Они сами все подробно фиксировали и выкладывали в сеть", - рассказал источник в полиции, отметив, что таиландские правоохранители со знанием русского языка "достаточно активно мониторят интернет, ведя борьбу с киберпреступностью".

За незаконную трудовую деятельность в Таиланде предусматривается лишение свободы до двух лет и/или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.). Как правило, местные власти ограничиваются штрафом и депортацией.

В посольстве РФ в Таиланде ТАСС подтвердили информацию об аресте организаторов секс-тренинга. "Полиция нас уведомила, - сказал заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов. - Все задержанные обвиняются в нарушении трудового законодательства, но мы такими делами обычно не занимаемся. Нарушителей ждет суд и, скорее всего, последующая депортация с запретом на въезд на несколько лет".

Дело Лесли и Рыбки

Полиция Таиланда 25 февраля задержала десять иностранцев, незаконно проводивших секс-тренинг на таиландском курорте. По информации газеты The Nation, правоохранители в ходе рейда в одном из местных отелей обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $625). Одни из организаторов тренинга - Александр Кириллов и Анастасия Вашукевич.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Вашукевич и Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.

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