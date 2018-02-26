Фигурантам дела "Дальспецстроя" дали от 5,5 до 12 лет колонии

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд в понедельник признал фигурантов дела "Дальспецстроя" виновными в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный с ущербом на сумму более 5 млрд рублей и в растрате. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы, штрафам, а также потребовали от них возместить свыше 5 млрд рублей ущерба по иску Роскосмоса.

Процесс с участием бывшего главы "Дальспецстроя", выступавшего генподрядчиком строительства космодрома Восточный в Амурской области, Юрия Хризмана, его сына Михаила, главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина и бывшего спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова проходил в закрытом режиме. Суд зачитал приговор в один день, огласив только вводную и резолютивную части приговора из-за содержащихся в материалах дела сведений, содержащих гостайну.

Суд признал Хризмана-старшего и Ашихмина виновными в злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома Восточный. В вину им вменялось погашение кредитов "Дальспецстроя" частью выданных на строительство объектов космодрома авансов. Ущерб превысил 5,2 млрд рублей. По этому делу, а также по нескольким эпизодам растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при поставках предприятию цемента, автомобильных шин и металлопродукции, Юрия Хризмана приговорили к 12 годам колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей, Ашихмина - к семи годам колонии.

Также с них обоих солидарно взыскан ущерб по иску Роскосмоса в размере 5,2 млрд рублей. Они лишены права занимать должности в органах государственной власти, в госкомпаниях.

Михаила Хризмана и Виктора Чудова суд признал виновными в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Они отправятся в колонию общего режима на 5,5 лет и семь лет соответственно, также они оштрафованы на 800 тыс. и 900 тыс. рублей. Хризман, его сын Михаил и Чудов признаны виновными в растрате организованной группой около 106 млн рублей, принадлежавших "Дальспецстрою".

Помимо этого, по иску Главного военно-строительного управления № 6 (бывший "Дальспецстрой") суд постановил взыскать с подсудимых Юрия и Михаила Хризманов в солидарном порядке свыше 26 млн рублей, а с Юрия Хризмана и Виктора Чудова более 60 млн рублей.

Меру пресечения всем осужденным оставили без изменения до вступления приговора в силу, в срок отбывания наказания зачли сроки задержания и содержания под стражей и домашним арестом. Имущество фигурантов - квартиры, гаражи, дома, земельные участки в Хабаровске и Москве, а также счета - арестовано в качестве обеспечивающей меры исполнения приговора.

Адвокаты осужденных сообщили ТАСС, что их подзащитным были оставлены воинские звания. "Воинского звания генерал-лейтенанта моего подзащитного не лишили", - сказал адвокат Хризмана Игорь Анисимов.

Адвокат Ашихмина Алексей Слепцов также сообщил ТАСС, что его подзащитный остался при своем воинском звании. "Звания полковника не лишили", - сказал Слепцов.

Адвокаты обжалуют приговор

Как сообщил журналистам адвокат Хризмана Игорь Анисимов, приговор его подзащитному будет обжалован в Верховном суде РФ.

"Защита однозначно считает приговор необоснованным и незаконным. И мы, конечно же, будем его обжаловать в апелляционном порядке. Это коллегия Верховного суда по делам военнослужащих", - сказал Анисимов.

Он добавил, что будет настаивать на невиновности Хризмана, поскольку ущерб Роскосмосу в размере 5,2 млрд рублей не был доказан.

"Мы постарались суду предоставить все документы о том, что никакого ущерба в действительности нет. <...> Ни один из доводов защиты не был принят судом во внимание. Все доводы защиты были подтверждены документами <...> Даже гособвинение само пришло к выводу о том, что ущерб до сих пор не установлен, суд, однако, признал, что ущерб установлен и принял решение об удовлетворении иска", - сказал Анисимов.

Адвокат главного бухгалтера предприятия Владимира Ашихмина Алексей Слепцов также сообщил журналистам, что намерен обжаловать приговор подзащитному в суде высшей инстанции.

"По-прежнему убежден в невиновности своего подзащитного, по крайней мере в том преступлении, в единственном эпизоде, который ему вменяют, - это злоупотребления при строительстве космодрома Восточный. <...> Мы этим приговором не довольны. <...> Будем отстаивать дальше свою линию защиты путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд РФ, надеемся если не на оправдание, то хотя бы на смягчение приговора. Поскольку семь лет лишения свободы у нас дают за убийство, а не за ведение неправильно бухучета", - сказал Слепцов.

Слепцов добавил, что осужденные не смогут возместить ущерб Роскосмосу и "Дальспецстрою". "Конечно нет, таких денег у подсудимых нет - это сто процентов", - сказал Слепцов.

Чудов сложит полномочия депутата

Осужденный за растраты в 2006-2009 годах бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов был освобожден от своей должности в феврале 2016 года, но в настоящее время является депутатом.

Как сообщил ТАСС председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергеей Луговской, решение о сложении полномочий депутата с Виктора Чудова будет принято после вступления приговора в законную силу.

"Виктор Владимирович избирался по комсомольскому одномандатному округу № 16, работал в думе с 2013 года. Его дело не связано с деятельностью в думе. Но, конечно, это не позитив для края - такой приговор", - сказал Луговской.