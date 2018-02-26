Четыре человека погибли при столкновении грузовика и двух легковушек в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Авария в Грозном в Чечне унесла жизни четырех человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Заводском районе Грозного. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что ДТП произошло с участием трех автомашин - "КамАЗа" под управлением жителя села Мескер-Юрт Шалинского района, ВАЗ-21099 и ВАЗ-2109, за рулем которых также находились жители республики", - говорится в сообщении.

Погибли водитель ВАЗ-2109 и три пассажира легковых автомобилях.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.