Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре человека погибли при столкновении грузовика и двух легковушек в Чечне

Происшествия
26 февраля, 11:30 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, февраля. /ТАСС

Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Авария в Грозном в Чечне унесла жизни четырех человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД по республике.

"Авария произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Заводском районе Грозного. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что ДТП произошло с участием трех автомашин - "КамАЗа" под управлением жителя села Мескер-Юрт Шалинского района, ВАЗ-21099 и ВАЗ-2109, за рулем которых также находились жители республики", - говорится в сообщении.

Погибли водитель ВАЗ-2109 и три пассажира легковых автомобилях.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
6
Яровая считает "заказной истерикой" статью в NY Post про хоккеистов из РФ на Олимпиаде
7
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама