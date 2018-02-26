Двухлетний ребенок из РФ умер после посещения стоматологической клиники в Казахстане

АСТАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Двухлетний ребенок, гражданин РФ, скончался 23 февраля после посещения стоматологической клиники в Караганде, в связи с этим министерство здравоохранения Казахстана проведет внеплановую проверку. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

"Департамент Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Казахстан совместно с Управлением внутренних дел и прокуратурой Карагандинской области проведут внеплановую проверку в отношении стоматологической клиники Tiny Dent для выяснения обстоятельства гибели двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сформирован состав комиссии с привлечением республиканских независимых экспертов в области клинической фармакологии, анестезиологии-реаниматологии, патоморфологии, судебно-медицинской экспертизы и детской стоматологии.

Как сообщили в пресс-службе департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области, погибший двухлетний мальчик является гражданином РФ. Он скончался в реанимационном отделении областного медицинского центра в Караганде после проведения внутривенной анестезии в стоматологической клинике.