CBS: полиция проводит проверку в школе в Калифорнии в связи с угрожающими надписями

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция Сан-Диего (штат Калифорния) проводит проверку в связи с обнаруженными в понедельник утром на здании школы "Ранчо Бернардо" угрожающими надписями. Как сообщила телекомпания CBS, одна из надписей, сделанная черной краской, гласит "Флорида - это только начало!"

Тот, кто ее оставил, явно имел в виду трагедию, разыгравшуюся две недели назад в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, где 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины, расстрелял 17 учеников и преподавателей.

Всего, по данным телекомпании, на здании школы появилось около 20 надписей. Директор школы в Сан-Диего Дэйв Лемастер немедленно направил родителям учеников уведомление об угрозе. "На данный момент полицейские не считают, что угроза реальна, - отметил он. - Однако, увидев эту надпись, многие ученики решили покинуть территорию школы еще до начала занятий".

По данным телекомпании, за дни, прошедшие после трагедии во Флориде, угрозы уже поступали в адрес четырех школ в окрестностях Сан-Диего.