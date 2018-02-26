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Один из руководителей ВШЭ найден мертвым в своем кабинете

Происшествия
26 февраля, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

По одной из версий, Сергей Калашников мог покончить жизнь самоубийством

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Один из руководителей Высшей школы экономики Сергей Калашников обнаружен мертвым в собственном рабочем кабинете, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Его тело было найдено коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице в Москве", - сказал собеседник агентства.

По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством. "В обстоятельствах смерти сейчас разбираются сотрудники полиции и следователи. Телесных повреждений на нем не обнаружено, предсмертной записки рядом с ним также не было ", - добавил источник.

Сергей Калашников возглавлял дирекцию общего образования ВШЭ.

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