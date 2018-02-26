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Обвиняемый в теракте в магазине "Перекресток" в Петербурге признан невменяемым

Происшествия
26 февраля, 20:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, февраля. /ТАСС

Адвокат Дмитрия Лукьяненко отметила, что еще не ознакомлена с материалами экспертизы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Обвиняемый в организации теракта в магазине "Перекресток" в Петербурге 27 декабря Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым. Об этом в понедельник сообщила ТАСС адвокат фигуранта Елена Корнилова.

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"Это так (Лукьяненко признан невменяемым), но с результатами экспертизы мы не ознакомлены", - сказала защитница.

27 февраля в Калининском районном суде Петербурга планировали рассмотреть вопрос о продлении фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Лукьяненко был направлен на психолого-психиатрическую экспертизу по решению следователя.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу на постановление Калининского райсуда о заключении Лукьяненко под стражу. Обвиняемый просил изменить ему меру пресечения на более мягкую - подписку о невыезде или домашний арест.

Взрыв в камере хранения петербургского магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел вечером 27 декабря 2017 года. Пострадали 18 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", позже его переквалифицировали на статью о теракте.

Лукьяненко, проживающий в Красносельском районе Санкт-Петербурга, был задержан 30 декабря.

В следственных органах сообщили, что он дал показания, которые подтверждают его причастность к организации и совершению теракта.

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