В результате пожара в квартире на Пятницком шоссе погибли два человека

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома номер 41 на Пятницком шоссе в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"В результате пожара погибли два человека. Еще два человека, в том числе ребенок, переданы бригадам скорой помощи", - сказал собеседник агентства. По его словам, с вышележащих этажей выведены еще десять человек.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что площадь пожара составила около 20 кв. метров. "Из горевшей квартиры спасен ребенок, он передан наряду скорой помощи", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, еще один человек был спасен с расположенных выше горящей квартиры этажей.

"В настоящее время пожар ликвидирован", - отметил представитель столичного главка МЧС.

СК начал доследственную проверку по факту гибели людей.

"Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, добавив, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.