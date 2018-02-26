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СК проверяет данные о смерти жительницы Твери, к которой скорая ехала почти три часа

Происшествия
26 февраля, 21:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Пациентка скончалась в больнице

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку информации СМИ о смерти жительницы Твери, к которой бригада скорой помощи приехала на вызов спустя почти три часа. Женщину госпитализировали лишь на следующий день, но она умерла в больнице, рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Ранее ряд СМИ сообщили, что 1 февраля 2018 года пожилая женщина находилась у себя в квартире в Твери, почувствовала себя плохо, возможно, из-за высокого давления. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов спустя 2 часа 55 минут, женщине сделали укол магнезии, после чего медики уехали.

"На следующее утро у нее появились резкие боли в груди, стало трудно дышать, скорую вызвали повторно, она приехала через 30 минут и экстренно госпитализировала женщину. Однако по приезде в больницу пациентка скончалась", - сказала Павлова.

Местные СМИ сообщили, что причиной смерти стала левожелудочковая недостаточность.

"По изложенным в средствах массовой информации данным организована доследственная проверка. Будет дана оценка правильности действиям бригады скорой помощи и принято процессуальное решение", - отметила Павлова.

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