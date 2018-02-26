Адвокат: полицейский, который не остановил стрелка во Флориде, не струсил

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Уволившийся сотрудник управления шерифа округа Броуард Скотт Питерсон считает, что он не струсил и не нарушил инструкций, не предприняв никаких действий для нейтрализации молодого человека, застрелившего 17 человек в школе американского города Паркленд (штат Флорида). Об этом заявил в понедельник адвокат полицейского Джозеф Дируззо, отвечая на многочисленные обвинения своего клиента в трусости.

Как сообщил ранее шериф округа Броуард Скотт Исраэль, его подчиненный Питерсон, в обязанности которого входила охрана учебного заведения, стоял у входа в школу в тот момент, когда разворачивалась трагедия, но ничего не предпринял. "Он так и не зашел внутрь", - сказал Исраэль, подчеркнув, что Питерсон должен был уничтожить убийцу.

"Питерсону хотелось бы смочь предотвратить гибель 17 жертв в тот день и он всей душой сопереживает их семьям в этот тяжелый час", - приводит телекомпания NBC слова Дируззо. "Тем не менее кардинально неверны утверждения, будто Питерсон струсил и ввиду обстоятельств действовал не в соответствии с инструкциями, предназначенными для сотрудников полиции. Питерсон убежден, что в тот день поступил корректно и что изучение видео [вкупе с показаниями очевидцев на месте преступления] очистит его от обвинений", - добавил адвокат.

По его словам, бывший полицейский не попытался ворваться в здание школы и нейтрализовать стрелявшего, так как ориентировался на звук выстрелов. Они, как ему показалось, прогремели не внутри, а снаружи здания учебного заведения. Питерсон был изначально отстранен от работы без сохранения жалования, однако после этого принял решение уйти в отставку. Кроме того, еще двое помощников шерифа временно отстранены на время расследования халатного отношения к жалобам и сообщениям о том, что 19-летний стрелок Николас Круз мог представлять опасность.

Трагедия в одной из школ Паркленда во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, произошла 14 февраля. Огонь по учащимся и преподавателям открыл Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах. Ему предъявлены обвинения, он содержится под стражей в ожидании суда.