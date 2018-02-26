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В ВШЭ подтвердили смерть главы дирекции общего образования

Происшествия
26 февраля, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

По одной из версий, Сергей Калашников совершил самоубийство

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Дирекции общего образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Калашников скончался, сообщил в понедельник ТАСС заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что тело Калашникова было найдено его коллегами в рабочем кабинете на Мясницкой улице. По одной из версий, Калашников мог покончить жизнь самоубийством. По данным источника, предсмертной записки рядом с ним не обнаружено.

По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

"Я в полной прострации от этого известия, потому что для меня это был человек близкий", - сказал Любимов, уточнив, что речь идет о самоубийстве.

Он добавил, что в последние два месяца замечал у Калашникова тревожность в поведении.

"Я старался с ним поддерживать диалог, чаще общаться. Где-то дней десять назад мы общались по телефону, он был в хорошем настроении, сказал, что едет в командировку, и я успокоился. И вот сегодня эта новость", - поделился Любимов.

Говоря о бывшем коллеге, он отметил, что Калашников был очень порядочным человеком и профессионалом своего дела.

"Для меня случившееся - это огромное горе. Мне всегда казалось, что этого человека ждет большое будущее", - заключил заместитель научного руководителя.

Сергей Калашников был назначен главой Дирекции общего образования ВШЭ в феврале 2017 года. До этого он несколько лет преподавал в вузе и занимался исследованиями.

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