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Посол РФ: готовившиеся к отправке в РФ наркотики в школе при посольстве обнаружил завхоз

Происшествия
26 февраля, 23:43 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Виктор Коронелли назвал "полной чушью" утверждения, что кокаин собирались доставить в Россию дипломатической почтой, уточнив, что его намеревались отправить как личные вещи сотрудника посольства

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чемоданы с наркотиками, которые группа преступников намеревалась отправить в Россию, были обнаружены в школе при посольстве РФ в Аргентине завхозом. Об этом рассказал в понедельник корреспонденту ТАСС посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли.

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"Их обнаружил завхоз посольства. По согласованию с центром я вышел на связь с аргентинскими правоохранительными органами", - сказал посол.

Как отметил Коронелли, в настоящее время он не может раскрыть детали проведенной операции, так как следствие продолжается, однако он назвал "полной чушью" утверждения, что кокаин собирались доставить в Россию дипломатической почтой. "Другое дело, что его намеревались отправить как личные вещи сотрудника посольства", - добавил он.

По словам посла, злоумышленники предпринимали несколько попыток вывести груз под этим видом из Аргентины, в частности, при помощи частного самолета. "Благодаря совместным с нашими аргентинскими партнерами усилиям они были сорваны, так как не было понимания, что удастся выйти на всех участников", - отметил Коронелли

Как считает посол, злоумышленники впервые попытались вывезти наркотики из Аргентины таким образом. "Я сомневаюсь, что было что-либо подобное, по крайней мере здесь, в Аргентине, так что я склонен думать, что это тоже спекуляции недоброжелателей, которые хотят представить так, что будто бы подобная схема была отработана раньше", - сказал дипломат.

Спекуляции и успешное сотрудничество

Комментируя сообщения в социальных сетях о том, что злоумышленники не могли пронести чемоданы на территорию школы без ведома охраны, Коронелли также заявил, что они не соответствуют действительности. "Это спекуляции на пустом месте, потому что в школу эти сумки вряд ли бы завез человек посторонний, который не имеет никакого к ней отношения, но бывший технический сотрудник посольства Абянов имел доступ в школу по роду своей деятельности, у него там были складские помещения, которые находились в его ведении", - сказал Коронелли. "Для него занести чемоданы в жилой комплекс посольства не составляло никакого труда", - добавил посол.

Он также отметил, что, операция, которую совместно вели с декабря 2016 года аргентинские и российские спецслужбы, была осуществлена на крайне высоком уровне. По его словам, правоохранительным органам двух стран, в частности, "удалось избежать каких-либо утечек, которые бы ее сорвали". "Во-вторых, была достигнута главная цель - не просто конфискован кокаин, а прерван канал его поставки на европейские рынки. Кроме того, по итогам была задержана практически вся группа тех, кто участвовал в подготовке и планировал осуществить эту поставку", - сказал Коронелли.

"На мой взгляд, это взаимодействие стало возможно благодаря тем, межгосударственным, двусторонним контактам, которые были установлены с правительством Аргентины, и которые позволяют вести такое взаимодействие в предметном, прагматическом плане, в том числе по линии правоохранительных структур", - подчеркнул посол.

Ранее МИД РФ сообщил, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (389 кг кокаина) на европейский рынок, задержаны подозреваемые - граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, к настоящему моменту в России и Аргентине задержаны пятеро подозреваемых.

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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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