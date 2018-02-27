AFP: во Франции из-за аномальных холодов погибли три человека

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли во Франции из-за аномальных холодов, установившихся практически на всей территории страны. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse.

По его информации, жертвами морозов стали бездомные - 35-летний житель города Валанс (департамент Дром, юго-восток Франции), 62-летний мужчина, проживавший в департаменте Ивелин, а также 53-летний житель коммуны Грези-сюр-Экс (департаменте Савойя).

В понедельник на востоке и севере Франции столбики термометров опустились до минус 10 градусов, на побережье Атлантики, Ла-Манша, в парижском регионе и на юго-западе похолодало до минус 7 градусов. Самыми холодными днями, как отмечают метеорологи, станут вторник и среда. По словам синоптиков, потепление ожидается только в начале следующей недели.

По информации метеорологической службы Meteo France, из-за холодов практически на всей территории континентальной Франции объявлен повышенный (желтый) уровень метеотревоги. В 68 департаментах из 96 активирован план по защите бездомных "Большой холод". На территории этих регионов открыты 5344 дополнительных мест в ночлежках, 1751 из них - в Париже. На улицах городов усилены полицейские патрули, рейды также осуществляют общественные организации и бригады скорой помощи.

По словам заместителя мэра Страсбурга Мари-Доминик Дрессе, "приюты города совсем скоро не смогут принимать людей по причине заполненности, даже учитывая то, что не все бездомные хотят покинуть улицу".

Февральские морозы стали во Франции самыми экстремальными за долгие годы. В последний раз столь сильные заморозки наблюдались в стране в конце февраля - начале марта в 2005 году. В связи с холодами французское общество железных дорог (SNCF) предупредило о том, что "погодные условия могут нарушить график движения поездов". Французские фермеры, в свою очередь, опасаются, что холода могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.