Автовокзал Архангельска эвакуировали из-за подозрительного предмета

АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Автовокзал Архангельска во вторник был эвакуирован из-за подозрительного предмета. При проверке терминала взрывного устройства обнаружено не было, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ

"Автовокзал был эвакуирован после обнаружения бесхозной спортивной сумки, инженерно-технические службы, ОМОН, Росгвардия отработали. Взрывных устройств обнаружено не было", - сказали в пресс-службе.

По информации ФСБ, после проверки автовокзал заработал в обычном режиме.