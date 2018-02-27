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Автовокзал Архангельска эвакуировали из-за подозрительного предмета

Происшествия
27 февраля, 11:07 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, февраля. /ТАСС

Взрывных устройств не обнаружили

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 февраля. /ТАСС/. Автовокзал Архангельска во вторник был эвакуирован из-за подозрительного предмета. При проверке терминала взрывного устройства обнаружено не было, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ

"Автовокзал был эвакуирован после обнаружения бесхозной спортивной сумки, инженерно-технические службы, ОМОН, Росгвардия отработали. Взрывных устройств обнаружено не было", - сказали в пресс-службе.

По информации ФСБ, после проверки автовокзал заработал в обычном режиме.

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