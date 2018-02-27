Газоснабжение отключили в районе взрыва газового баллона в доме в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Газоснабжение временно отключено в районе взрыва газового баллона в частном доме в Чечне. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что взрыв газового баллона произошел в частном жилом доме в населенном пункте Автуры Шалинского района. Глава Автуринского сельского поселения Ахмед Байалиев отмечал, что в результате ЧП пострадали 11 человек, всех доставили в больницу. В экстренных службах региона сообщили, что врачи госпитализировали десятерых пострадавших. По данным дежурного Центра медицины катастроф Чечни, состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

"Силами района проведена работа по отключению газоснабжения в районе происшествия. Планируемое время завершения аварийно-спасательных и других неотложных работ - 14:00 мск", - говорится в сообщении. В МЧС отмечают, что на месте ЧП работают 51 человек и 17 единиц техники. Количество отключенных от газоснабжения домов и проживающих в них людей не уточняется.

"Силами УМВД [по Чечне] проводится оцепление места происшествия для охраны общественного порядка в районе. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их семьям", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе районной администрации ТАСС сообщили, что власти Шалинского района окажут необходимую помощь пострадавшим в результате происшествия.