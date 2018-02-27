Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газоснабжение отключили в районе взрыва газового баллона в доме в Чечне

Происшествия
27 февраля, 11:19 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, февраля. /ТАСС

В пресс-службе управления МЧС по региону отмечают, что на месте ЧП работают 51 человек и 17 единиц техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Газоснабжение временно отключено в районе взрыва газового баллона в частном доме в Чечне. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что взрыв газового баллона произошел в частном жилом доме в населенном пункте Автуры Шалинского района. Глава Автуринского сельского поселения Ахмед Байалиев отмечал, что в результате ЧП пострадали 11 человек, всех доставили в больницу. В экстренных службах региона сообщили, что врачи госпитализировали десятерых пострадавших. По данным дежурного Центра медицины катастроф Чечни, состояние всех пострадавших медики оценивают как тяжелое.

"Силами района проведена работа по отключению газоснабжения в районе происшествия. Планируемое время завершения аварийно-спасательных и других неотложных работ - 14:00 мск", - говорится в сообщении. В МЧС отмечают, что на месте ЧП работают 51 человек и 17 единиц техники. Количество отключенных от газоснабжения домов и проживающих в них людей не уточняется.

"Силами УМВД [по Чечне] проводится оцепление места происшествия для охраны общественного порядка в районе. Психологи МЧС России оказывают помощь пострадавшим и их семьям", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе районной администрации ТАСС сообщили, что власти Шалинского района окажут необходимую помощь пострадавшим в результате происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама