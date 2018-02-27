Источник: дело в отношении врио главы Минстроя Дагестана пока не возбуждалось

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении врио главы Минстроя Дагестана Ибрагима Казибекова, в доме которого сотрудники правоохранительных и следственных органов во вторник провели оперативные мероприятия, пока не возбуждено. Чиновник в розыск не объявлен, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Мероприятия, помимо дома врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова, прошли у него на работе - в министерстве", - сказал собеседник. Он добавил, что силовиков интересовали документы, связанные с реализацией республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

Источник также сообщил, что Казибекова в республике нет. "Пока дело в отношении Казибекова не возбуждено, он в розыск не объявлен", - отметил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах Дагестана сообщал, что во вторник утром в доме врио главы Минстроя региона начались следственные мероприятия в рамках уголовных дел в отношении бывшего врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и других чиновников.