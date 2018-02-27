В Ростовской области проверяют обстоятельства гибели солдата-срочника

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные структуры проверяют обстоятельства гибели военнослужащего в казарме в поселке Казачьи лагеря под Новочеркасском. Об этом сообщил ТАСС источник силовых структурах Ростовской области.

"Рядовой был найден повешенным на брючном ремне на трубе в комнате для просушки обмундирования утром 25 февраля. Признаков насилия на теле военнослужащего не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время по факту гибели солдата-срочника, призванного из Челябинской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

В частности, следователи анализируют "деятельность офицеров части, где произошла трагедия, по борьбе с неуставными взаимоотношениями в воинских коллективах". Источник уточнил, что инцидент произошел в части Росгвардии. ТАСС не располагает официальными комментариями.