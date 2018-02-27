Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На данный момент Мацейчук задержан", - сказал источник, не уточнив, с чем именно связано задержание. Но ранее в правоохранительных органах сообщили, что с утра по месту жительства польского журналиста в Мытищах начались обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК РФ). Кроме того, правоохранители проверяли законность его пребывания в России.

Источник не исключил, что в ближайшее время материалы в отношении Мацейчука могут быть переданы в Мытищинский городской суд.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.