Здание общежития под Пермью было оборудовано средствами пожаротушения

ПЕРМЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Бывшее общежитие в городе Чусовой в Пермском крае, где произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, было оборудовано средствами пожаротушения. Об этом ТАСС сообщили в управляющей компании (УК) "ЖЭК".

"Это бывшее общежитие, с 2010 года оно является многоквартирным домом. (…) То, что пишут в соцсетях (о закрытых путях эвакуации и отсутствии огнетушителей - прим. ТАСС) - не соответствует действительности, двери [эвакуационных выходов] не были заварены, они деревянные, были огнетушители и даже песок", - сказали в компании.

При этом одна из жительниц такого же бывшего общежития, которое расположено по соседству, рассказала ТАСС, что последние проверки по пожарной безопасности были в домах около трех лет назад. "Пожарных давно уже не видела, года три назад приходили, говорили, чтобы убирали и освобождали входы и выходы", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сама была в доме на четвертом этаже, где произошел пожар. "Была именно в том крыле и на этом этаже, где пожар произошел. Где балконная дверь - там находится мойка. Стоит машина стиральная и кресло - то есть проход явно завален лишними вещами", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, пожарные щиты в домах находятся в плохом состоянии. Она также отметила, что многие жильцы этих домов используют электрические плитки в комнатах, чтобы не пользоваться общей кухней на этаже.

Плохая проводка и ключи у вахтера

Житель города Чусовой Юрий, который 10 лет проживал в бывшем общежитии, где произошел пожар, рассказал ТАСС, что в здании была плохая электрическая проводка. "Я там раньше жил, лет десять. Там, действительно, был бардак, проводка старая", - сказал он.

Юрий добавил, что электрические щиты в здании расположены около общих кухонь. "Эти щиты в мое время часто вспыхивали. (...) Столько семей там, раньше наполовину была рабочая "общага", сейчас одни семьи живут. На кухне готовить - плит не хватало, вот и готовили дома, в комнатах. С работы приходил - вечно было все забито, готовили на плитках, и от холода обогреватели включали", - отметил он.

Другая жительница города - Екатерина, у которой в этом доме проживает мама, рассказала ТАСС, что ключи от дверей на путях эвакуации находятся у вахтера на первом этаже. "Пожар начался в крайней комнате на четвертом этаже, а мама живет под ней на втором этаже. Ключи у от этих дверей у вахтера на первом этаже", - сказала она.

Размещение в гостинице и охрана порядка

Как рассказали ТАСС в гостинице "Чусовская", в ней сейчас размещены около 50 жильцов бывшего общежития, пострадавшего при пожаре. "Сейчас у нас около 50 человек, всех их обеспечили горячим питанием. Скорее всего, у нас поселились не все - некоторые ушли жить к родственникам", - отметила собеседница агентства.

В региональном управлении МВД ТАСС рассказали, что полицейские следят за общественным порядком в бывшем общежитии, где произошло ЧП. "Во время тушения пожара и эвакуации из здания общежития было установлено оцепление. На данный момент оно снято, но ряд сотрудников продолжают охранять общественный порядок в здании", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел 27 февраля в 00:40 местного времени. По данным министерства социального развития края, предположительно, возгорание началось на 4 этаже. По данным министерства здравоохранения Прикамья, в результате пожара погибли шесть человек, госпитализированы 11 человек.

Пожар начался, по предварительным данным МЧС, с возгорания электрической плитки в одной из комнат, однако рассматриваются и другие версии.