Обвиняемому в теракте в магазине "Перекресток" в Петербурге продлили арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга во вторник удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения под стражу обвиняемому во взрыве в магазине "Перекресток" Дмитрию Лукьяненко на два месяца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Взрыв в камере хранения магазина "Перекресток" произошел вечером 27 декабря 2017 года, пострадали 18 человек. Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, позже его переквалифицировали на статью о теракте. Лукьяненко был задержан 30 декабря, по данным следствия, он дал показания, которые подтверждают его причастность к организации и совершению теракта.

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить, продлить меру пресечения на два месяца", - сказала судья. Заседание Калининского суда проходило в закрытом режиме из-за тайны следствия.

Защита Лукьяненко просила судью отпустить его под домашний арест. Ранее Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу на постановление Калининского районного суда о заключении Лукьяненко под стражу. Обвиняемый просил изменить ему меру пресечения на более мягкую - подписку о невыезде или домашний арест.