В Подмосковье под колесами электрички погиб один человек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Электричка сбила двух человек в районе станции Домодедовская в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе станции Домодедовская два человека перебегали пути в неположенном месте и попали под проходящий электропоезд сообщением Москва - Ожерелье. Один из них травмирован смертельно, на вид ему лет 19, второй госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машинист электропоезда подавал сигналы, однако пострадавшие не успели перебежать пути. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Центральная пригородная пассажирская компания сообщила в своем телеграм-канале, что из-за травмирования человека при переходе путей на Павелецком направлении МЖД более чем на 10 минут задержан электропоезд Москва - Кашира.