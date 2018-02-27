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В Подмосковье под колесами электрички погиб один человек

Происшествия
27 февраля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Еще один человек получил травмы

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МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Электричка сбила двух человек в районе станции Домодедовская в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В районе станции Домодедовская два человека перебегали пути в неположенном месте и попали под проходящий электропоезд сообщением Москва - Ожерелье. Один из них травмирован смертельно, на вид ему лет 19, второй госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машинист электропоезда подавал сигналы, однако пострадавшие не успели перебежать пути. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.

Центральная пригородная пассажирская компания сообщила в своем телеграм-канале, что из-за травмирования человека при переходе путей на Павелецком направлении МЖД более чем на 10 минут задержан электропоезд Москва - Кашира.

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