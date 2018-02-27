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В результате стрельбы в Казани три человека получили ранения

Происшествия
27 февраля, 22:44 дата обновления: 27 февраля, 22:56 UTC+3

В городе проводится спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу

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© Артем Геодакян/ТАСС

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Три человека, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, по предварительным данным, получили ранения в результате перестрелки в одном из районов Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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"В одном из жилых домов на улице Авангардная в Казани произошла перестрелка. На месте происшествия проводится спецоперация по задержанию злоумышленника под руководством врио министра внутренних дел по Республике Татарстан Рафаиля Гильманова. В операции принимают участие сотрудники полиции и Росгвардии. По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По факту происшествия начато расследование.

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