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Устроивший стрельбу в Казани мужчина задержан

Происшествия
27 февраля, 23:56 дата обновления: 28 февраля, 0:15 UTC+3

Его предполагаемый подельник убит

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© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья в Казани, его предполагаемый подельник убит. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Татарстану.

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"В ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, и в настоящее время в ходе спецоперации задержан злоумышленник", - сказали в пресс-службе.

Следователи возбудили по факту стрельбы уголовное дело.

"Сформирована и начала работу на месте происшествия следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 "Убийство двух и более лиц" и ст. 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления Росгвардии по республики сообщили, что силовая часть спецоперации завершена.

"Дальше дело следователей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в результате перестрелки погиб сотрудник Росгвардии, два человека получили ранения.

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