Устроивший стрельбу в Казани мужчина задержан

КАЗАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, открывшего стрельбу из ружья в Казани, его предполагаемый подельник убит. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Татарстану.
"В ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, и в настоящее время в ходе спецоперации задержан злоумышленник", - сказали в пресс-службе.
Следователи возбудили по факту стрельбы уголовное дело.
"Сформирована и начала работу на месте происшествия следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 "Убийство двух и более лиц" и ст. 317 "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
В пресс-службе управления Росгвардии по республики сообщили, что силовая часть спецоперации завершена.
"Дальше дело следователей", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, в результате перестрелки погиб сотрудник Росгвардии, два человека получили ранения.