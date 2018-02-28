СК проверит обращение сотрудника ГИБДД Сургута о коррупции в местной полиции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видеообращение сотрудника ГИБДД Сургута, заявившего о коррупции в местной полиции. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в обращении, размещенном в сети YouTube также упоминается, что СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу не реагировал на заявления сотрудника.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решения", - сообщила Петренко.