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СК проверит обращение сотрудника ГИБДД Сургута о коррупции в местной полиции

Происшествия
28 февраля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Глава СК Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить видеообращение сотрудника ГИБДД Сургута, заявившего о коррупции в местной полиции. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в обращении, размещенном в сети YouTube также упоминается, что СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу не реагировал на заявления сотрудника.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки, а также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решения", - сообщила Петренко.

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Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Персоны
Бастрыкин, Александр Иванович
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