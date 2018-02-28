Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Двое пожарных погибли во время тушения возгорания в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Двое пожарных погибли во время тушения загорания", - сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили информацию о гибели пожарных. "Двое пожарных, одними из первых прибывшие на место, ценой собственной жизни из горящей квартиры спасли четырех человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из квартиры. Но в это время было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени. В результате двое пожарных погибли", - сказал представитель главка. Ранее сообщалось об одном пострадавшем при пожаре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в одной из квартир на 16-м этаже дома 3 по бульвару Матроса Железняка загорелись личные вещи и мебель.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, он уже потушен.

Восемь человек покинули этаж до прибытия пожарных, по прибытии спасателей из горящей квартиры вывели четырех человек, в том числе троих детей.