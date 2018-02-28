Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы

Происшествия
28 февраля, 0:34 дата обновления: 28 февраля, 1:16 UTC+3

Сейчас пожар потушен

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Двое пожарных погибли во время тушения возгорания в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Двое пожарных погибли во время тушения загорания", - сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили информацию о гибели пожарных.

"Двое пожарных, одними из первых прибывшие на место, ценой собственной жизни из горящей квартиры спасли четырех человек, трое из которых дети. Они успели вывести их из квартиры. Но в это время было нарушено остекление и произошел мощный выброс пламени. В результате двое пожарных погибли", - сказал представитель главка.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем при пожаре.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, в одной из квартир на 16-м этаже дома 3 по бульвару Матроса Железняка загорелись личные вещи и мебель.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, он уже потушен.

Восемь человек покинули этаж до прибытия пожарных, по прибытии спасателей из горящей квартиры вывели четырех человек, в том числе троих детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
5
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
6
Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров
7
Двое пожарных погибли при тушении возгорания на севере Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама