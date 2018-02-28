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Пожар в частном доме в Балашихе потушен

Происшествия
28 февраля, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

В результате инцидента погибли три человека

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пожар в частном доме в Балашихе ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 10:30 мск пожар был полностью ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в доме 131 в квартале Щитниково, локализован около 07:00 мск на площади 200 кв. метров, в 07:50 мск была объявлена ликвидация открытого горения.

По данным источника ТАСС в экстренных службах Московской области, в результате пожара в частном жилом доме, по предварительной информации, погибли три человека.

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