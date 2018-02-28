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Прокурор попросил 1,5 года колонии для подростка, распылившего газ в лицо омоновцу

Происшествия
28 февраля, 12:35 дата обновления: 28 февраля, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Суд огласит приговор 1 марта

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Гособвинение попросило Тверской суд приговорить к 1,5 года колонии несовершеннолетнего участника несанкционированной акции, распылившего газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН. Об этом ТАСС сообщил адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин.

"Прокурор попросил приговорить Галяшкина (пока шло следствие и суд, ему исполнилось 18 лет) к одному году и шести месяцам заключения", - сказал адвокат.

Суд огласит приговор Галяшкину 1 марта . "Приговор будет оглашен в четверг, в 16.00 мск", - отметил Бадамшин.

Адвокат Бадамшин в суде заявил, что суд имеет право прекратить дело средней тяжести, если его подзащитный возместил ущерб, а также в ходе своего выступления напомнил, что к Галяшкину, как несовершеннолетнему в момент проведения акции, совершившему преступление средней тяжести, можно применить принудительные меры воспитательного воздействия вместо реального наказания.

Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"). По данным СК, 12 июня прошлого года во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве подросток распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.

 
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