Одну из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Башкирии перевезут в больницу Уфы

ЧЕЛЯБИНСК, 28 февраля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Женщину 1952 года рождения, пострадавшую в аварии с микроавтобусом в Башкирии, которую накануне доставили в центральную больницу города Аша Челябинской области (ЦГБ), решено перевезти в городскую клиническую больницу №21 города Уфы, где условия для ее лечения лучше, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе минздрава Челябинской области.

"Пациентку 1952 года рождения признали транспортабельной. Сегодня силами бригады Челябинской областной клинической больницы она будет эвакуирована из Ашинской ЦГБ в ГБ №21 Уфы. Там больше возможностей для оказания ей помощи, там ее случай более по профилю. Вторая пациентка остается в Аше", - сказала собеседница агентства.

Во вторник пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший по маршруту Уфа (Башкирия) - Усть-Катав (Челябинская область), столкнулся на трассе М-5 "Урал" в Башкирии с грузовым автомобилем MAN. По предварительным данным, водитель MAN не справился с управлением. Погибли водитель и восемь пассажиров микроавтобуса в возрасте от 20 до 66 лет, все они жители Башкирии, Челябинской и Оренбургской областей.