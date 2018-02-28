В Ростове-на-Дону четыре человека отравились газом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе один ребенок, отравились газом в Ростове-на-Дону, в состоянии средней степени тяжести они доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Об этом в среду сообщили ТАСС в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ростова-на-Дону.

"В 01:20 поступило сообщение об отравлении четырех человек, это три взрослых человека и один ребенок. Были направлены скорая и работники горгаза, которые его отключили. Пострадавшие в средней степени тяжести отправлены в БСМП [больница скорой медицинской помощи]", - сказала собеседница агентства.