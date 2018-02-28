Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избившего бортпроводника авиадебошира задержали в Новосибирске

Происшествия
28 февраля, 12:22 дата обновления: 28 февраля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА/НОВОСИБИРСК 28, февраля. /ТАСС

При этом, по данным полиции, во время полета мужчина голым бегал по салону, нецензурно выражался и бил пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Стоп-кадр с видео пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали в аэропорту Толмачево 47-летнего жителя Новосибирской области, который устроил дебош на борту самолета Санкт-Петербург - Новосибирск. Мужчина нецензурно ругался и ударил пассажиров и бортпроводника, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании-перевозчика о том, что к борту воздушного судна сообщением Санкт-Петербург-Новосибирск требуются сотрудники транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров… Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево. В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - сообщила она.

По данным полиции, во время полета 47-летний житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, нецензурно выражался, сняв с себя одежду, бегал по салону, нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику.

На кадрах видеозаписи транспортной полиции видно, что доставленный в отделение мужчина ведет себя агрессивно: бьет кулаками в заградительное стекло камеры, бросает в полицейских куски отломанной от потолка штукатурки, ругается нецензурной бранью.

На другой видеозаписи МВД пассажиры, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что мужчина бил пассажиров руками и ногами, приставал к девушкам, душил и оскорблял их, стучал ногами по багажной полке салона и руками по иллюминатору. Обездвижить его помогли двое пассажиров незадолго до посадки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Возможный организатор поставки "аргентинского кокаина" представлялся работником спецслужб
7
СМИ: глава МВД Украины приобрел отель в Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама