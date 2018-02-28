Избившего бортпроводника авиадебошира задержали в Новосибирске

МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали в аэропорту Толмачево 47-летнего жителя Новосибирской области, который устроил дебош на борту самолета Санкт-Петербург - Новосибирск. Мужчина нецензурно ругался и ударил пассажиров и бортпроводника, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от представителя авиакомпании-перевозчика о том, что к борту воздушного судна сообщением Санкт-Петербург-Новосибирск требуются сотрудники транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров… Мужчину доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Толмачево. В настоящее время проводится проверка на предмет установления в действиях пассажира признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", - сообщила она.

По данным полиции, во время полета 47-летний житель Новосибирской области не реагировал на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, нецензурно выражался, сняв с себя одежду, бегал по салону, нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику.

На кадрах видеозаписи транспортной полиции видно, что доставленный в отделение мужчина ведет себя агрессивно: бьет кулаками в заградительное стекло камеры, бросает в полицейских куски отломанной от потолка штукатурки, ругается нецензурной бранью.

На другой видеозаписи МВД пассажиры, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что мужчина бил пассажиров руками и ногами, приставал к девушкам, душил и оскорблял их, стучал ногами по багажной полке салона и руками по иллюминатору. Обездвижить его помогли двое пассажиров незадолго до посадки.