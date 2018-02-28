СК возбудил еще одно дело в рамках расследования убийств полицейских в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении обвиняемых в гибели полицейских в Астрахани. Оно возбуждено по фактам организации незаконного вооруженного формирования и содействия террористической деятельности, сообщил в среду журналистам старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай.

Четвертого апреля прошлого года в Астрахани вооруженные боевики убили двух сотрудников ДПС. Шестого апреля эти же преступники напали на бойцов Росгвардии, трое полицейских были ранены. Позже стало известно, что четверо преступников были ликвидированы во время спецоперации. Позже по данному делу были арестованы девять человек, которые являются предполагаемыми пособниками убийц.

"В ходе расследования уголовного дела сотрудниками УФСБ и УМВД России по Астраханской области получены сведения о том, что с середины марта по 6 апреля 2017 года в регионе действовало незаконное вооруженное формирование под руководством Саспанова Н. и Кукулаева Р. В этой связи возбуждено уголовное дело по трем статьям - "Содействие террористической деятельности", "Организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем", - уточнил Хегай.

Следствием установлено, что приверженцы радикального ислама Саспанов и Кукулаев, прикрываясь ложными религиозными идеями, создали на территории Астрахани незаконное вооруженное формирование. В него вошли еще семь человек.

Основными целями данной группы стали: нарушение общественной безопасности и дестабилизация общественно-политической обстановки в регионе, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также незаконный оборот огнестрельного оружия. У незаконного вооруженного формирования было огнестрельное оружие кустарного производства и боеприпасы к нему.

Хегай также отметил, что в ходе расследования выявлен и факт несообщения женой ранее ликвидированного обвиняемого о преступлении, совершенном участниками вооруженного формирования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.