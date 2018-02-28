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Жителя Орловской области подозревают в сотрудничестве с украинским нацбатальоном "Донбасс"

Происшествия
28 февраля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Решается вопрос о его задержании

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ТАСС, 28 февраля. Следственные органы Орловской области возбудили уголовное дело против местного жителя по подозрению в наемничестве. Мужчина подозревается в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне националистического батальона "Донбасс", сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Юлия Дорофеева.

"Уголовное дело возбуждено против 50-летнего местного жителя по статье "Наемничество". Он подозревается в сотрудничестве с украинским вооруженным формированием - батальоном территориальной обороны "Донбасс". Дело возбуждено по материалам, предоставленным областным управление ФСБ", - сказала Дорофеева.

По ее словам, в июне 2014 года мужчина прибыл из Орловской области на территорию Украины, где встретился с представителями командования нацбатальона "Донбасс" и дал согласие на участие в вооруженном конфликте на территории провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. "Установлен факт, что он воевал за вознаграждение как минимум в период с июня по август 2014 года", - отметила она. Обстоятельства дела выясняются, решается вопрос о задержании подозреваемого.

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