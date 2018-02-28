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Шестеро подозреваемых в похищении бизнесменов отправлены в СИЗО в Петербурге

Происшествия
28 февраля, 20:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, февраля. /ТАСС

О задержании подозреваемых стало известно 27 февраля

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Шестеро предполагаемых участников этнической преступной группировки, подозреваемых в похищениях бизнесменов и вымогательстве, отправлены под стражу. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абубакара Арсакаева, Магомеда Хезриева, Руслана Атабаева, Руслана Асламбекова, Ибрагима Алиева, Турпалы Ахмедханова сроком до 21 апреля 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Шестерым арестованным обвинение еще не предъявлено. Их подозревают в том, что 12 ноября 2017 года в ресторане, расположенном в ТРЦ "Галерея" в центре города, они окружили предпринимателя и, угрожая пистолетом, потребовали 500 тыс. рублей. При этом они обыскали жертву и на месте забрали 37 тыс. рублей, часы, автомобиль стоимостью более одного млн. рублей и банковскую карту, заставив сообщить ее пин-код.

О задержании подозреваемых стало известно 27 февраля. По данным главного следственного управления СК РФ по Петербургу, при обыске у предполагаемых членов банды нашли боевой пистолет и шесть травматических пистолетов с признаками переделки для применения боевых патронов.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, некоторые из задержанных ранее привлекалась к уголовной ответственности. По его словам, к тем преступлениям, которые уже инкриминируются банде, к материалам уголовного дела могут добавиться новые эпизоды, причастность арестованных к которым пока проверяется. Собеседник агентства также подчеркнул, что жертвами подозреваемых стали не только предприниматели Петербурга, но и члены местных национальных диаспор.

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