Полиция в США прибыла в школу после сообщений об инциденте со стрельбой

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские в городе Далтон (штат Джорджия) расследуют сообщения о выстрелах в здании местной школы. Как сообщил в среду в интервью газете Times Free Press представитель полицейского управления Далтона Брюс Фрейзер, никто из учащихся не пострадал.

Прибывшие по сигналу тревоги на территорию школы сотрудники полиции задержали преподавателя, забаррикадировавшегося в одном из классов.

Все учащиеся школы эвакуированы с территории учебного заведения и доставлены в расположенный по соседству торговый центр, сообщило полицейское управление. Оно рекомендовало родителям учащихся не ехать к зданию школы, а сразу направляться за детьми к торговому центру.

Как напомнила газета, на прошлой неделе трое учащихся местных школ были арестованы после того, как выступали с угрозами в адрес других учащихся. По сведениям издания, за две недели с момента трагедии в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек и 15 получили ранения, в адрес школ в округе Чаттануга уже несколько раз звучали угрозы.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде разыгралась 14 февраля после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.