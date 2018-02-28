Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в подмосковном Одинцове ликвидирован

Происшествия
28 февраля, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

По данным подмосковного главка, площадь пожара составила более 900 кв.м

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Крупный пожар в подмосковном Одинцове ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар в здании по адресу: Петровское шоссе, дом 52 ликвидирован", - сказали в ведомстве.

По данным подмосковного главка, площадь пожара составила более 900 кв.м.

Ранее сообщалось о том, что в Центр управления в кризисных ситуация поступило сообщение о возгорании в Одинцово. В 16:49 пожар был локализован на площади 900 кв.м, в 18:14 было объявлено о ликвидации открытого горения. Информация о пострадавших не поступала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВГТРК исключила нецензурную брань в записи дебатов Жириновского и Собчак
2
"Газпром" не согласился с решением Стокгольмского арбитража по делу с "Нафтогазом"
3
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"
6
Путин вручил госнаграды российским спортсменам-призерам Олимпиады
7
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
Темы дня
Новости партнеров
Реклама