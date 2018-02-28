МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Крупный пожар в подмосковном Одинцове ликвидирован, сообщили ТАСС в пресс- службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Пожар в здании по адресу: Петровское шоссе, дом 52 ликвидирован", - сказали в ведомстве.

По данным подмосковного главка, площадь пожара составила более 900 кв.м.

Ранее сообщалось о том, что в Центр управления в кризисных ситуация поступило сообщение о возгорании в Одинцово. В 16:49 пожар был локализован на площади 900 кв.м, в 18:14 было объявлено о ликвидации открытого горения. Информация о пострадавших не поступала.