Короткое замыкание стало причиной инцидента в больнице в подмосковном Ногинске

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной возгорания в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На третьем этаже дома 12 по улице 8 марта произошло короткое замыкание в подсобном помещении. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что сообщение о задымлении в больнице поступило в 20:43. По данным МЧС, медперсонал оперативно перевел пациентов в соседний корпус, было перемещено более 60 человек.