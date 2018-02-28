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Три человека ранены в результате стрельбы на востоке Петербурга

Происшествия
28 февраля, 22:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, февраля. /ТАСС

Причиной инцидента послужило ДТП

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Три человека получили ранения в результате дорожного конфликта рядом с Володарским мостом на востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского главка МВД.

"Произошло ДТП между автомобилем Volvo и малолитражкой, за рулем малолитражки находилась женщина, которая по телефону сообщила о ДТП мужу. Муж на место аварии прибежал вооруженный ружьем. По неустановленной причине открыл стрельбу в людей, которые находились в Volvo, параллельно заявка о происшествии поступила по "02", - рассказали в пресс-службе.

"Прибывший полицейский потребовал от преступника, чтобы он бросил оружие, преступник не подчинился, после чего в соответствии с законом о полиции полицейский сделал предупредительный выстрел вверх, после того, как это не возымело действия, сотрудник полиции открыл огонь на поражение. Ранил преступника, тот в настоящее время в больнице. Два человека, пострадавшие в Volvo, также госпитализированы", - добавили в полиции.

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