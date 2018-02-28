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Центральный аппарат СК расследует дело о жестоком обращении в доме престарелых в Перми

Происшествия
28 февраля, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, февраля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в частном доме престарелых "Мария" в Перми были выявлены грубейшие нарушения в содержании постояльцев, в частности им не оказывалась должная медицинская помощь

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МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о жестоком обращении с пожилыми людьми в доме престарелых в Перми передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ уголовное дело о нарушениях прав граждан в Пермском крае передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Дальнейший ход расследования уголовного дела поставлен под личный контроль председателя СК РФ", - сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что в частном доме престарелых "Мария" в Перми были выявлены грубейшие нарушения в содержании постояльцев, в частности им не оказывалась должная медицинская помощь. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить все опубликованные в СМИ обстоятельства произошедшего, установить конкретных должностных лиц из состава руководства учреждения и контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищенных граждан.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова добавили, что в начале 2018 года при "ужасных" условиях жизни в приюте было зафиксировано несколько смертей одиноких пожилых людей. В прокуратуре края сообщили, что 50 граждан, находившихся в доме престарелых, распределены по другим учреждениям. Деятельность дома престарелых была приостановлена на 90 суток.

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