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Потерпевшие обжаловали в ЕСПЧ приговор соучастнику теракта на Дубровке

Происшествия
1 марта, 1:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

Хасан Закаев осужден на 18 лет и девять месяцев колонии

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Потерпевшие обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приговор Хасану Закаеву, осужденному на 18 лет и девять месяцев колонии за соучастие в теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом ТАСС сообщила в четверг адвокат потерпевших Мария Куракина.

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Террористический акт на Дубровке. Досье

"Мы подали в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге жалобу по одному из самых трагических дел современности - теракт на мюзикле "Норд-Ост". В этом деле у нас 42 заявителя - это потерпевшие и гражданские истцы, из числа выживших заложников и родственников тех, кто погиб в этой страшной трагедии. Наши доверители в своей жалобе утверждают, что их права как потерпевших и гражданских истцов не были восстановлены, право на справедливое судебное разбирательство и справедливую компенсацию было нарушено, не установлены важнейшие факты и обстоятельства дела", - сказала защитник.

21 марта 2017 года Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы. Он признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Верховный суд РФ 29 августа смягчил ему наказание с 19 лет колонии до 18 лет и 9 месяцев. Суд отказался отменить приговор, на чем настаивали потерпевшие и подсудимый. Потерпевшие, принявшие участие в процессе, заявили, что не получили должной компенсации от государства, не удовлетворены отсутствием полных данных о проведении операции по освобождению заложников и расследованию теракта.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

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