Патрульная машина ГИБДД насмерть сбила полицейского под Липецком

ТАСС, 1 марта. Патрульная машина ГИБДД при преследовании автомобиля Hyundai в Липецкой области сбила 35-летнего полицейского, который от травм скончался на месте. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального УМВД по региону Наталья Маслакова.

"При исполнении служебных обязанностей около часа ночи на 15-м километре автодороги Липецк-Грязи погиб 35-летний полицейский. Его сбил патрульный автомобиль ГИБДД, полицейский погиб на месте. В семье погибшего есть маленький ребенок", - сказала Маслакова.

Она добавила, что управление МВД по региону проводит служебную проверку по факту гибели сотрудника полиции, его семье окажут помощь.

По предварительным данным, около часа ночи на автодороге Липецк-Грязи два автомобиля дорожно-патрульной службы регионального ГИБДД с включенными проблесковыми сигналами с разных направлений преследовали не остановившийся по требованию полиции автомобиль Hyundai. Первый патрульный экипаж остановился на обочине, и инспектор с помощью светового жезла, свистка и включенными проблесковыми маячками на машине предпринял попытку остановить Hyundai. В это момент второй патрульный автомобиль сбил инспектора на проезжей части. От травм полицейский умер на месте.

По словам Маслаковой, автомобиль Hyundai скрылся, но позже был обнаружен в Левобережном округе Липецка. "Установлен хозяин автомобиля, с ним в отделе полиции ведется работа, чтобы определить, кто ночью был за рулем", - сказала Маслакова.