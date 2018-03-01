СК возбудил третье дело в отношении экс-главы астраханского завода "Красные баррикады"

АСТРАХАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Экс-глава одного из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные Баррикады", который должен войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), подозревается в сокрытии более 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"Это уже третье уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода "Красные баррикады" Александра Ильичева", - уточнил Хегай.

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь гендиректором верфи, знал, что у общества есть недоимка по уплате налогов и сборов в бюджет РФ в размере свыше 178 млн рублей. Для их взыскания были приостановлены операции по расчетным счетам общества. "Однако с июля по сентябрь 2016 года Ильичев произвел взаиморасчет по заключенному договору через счета третьих лиц, сокрыв денежные средства в размере более 5 млн рублей", - пояснил Хегай.

В отношении бывшего руководства "Красных Баррикад" также возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия на сумму более 55 млн рублей. Кроме того, ранее Икрянинский суд области признал гендиректора завода, двоих его заместителей и главного бухгалтера виновными в сокрытии налогов на сумму 65 млн рублей. Им было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей каждому.

Завод "Красные баррикады" был основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре прошлого года Арбитражный суд Астраханской области признал судостроительный завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В январе этого года глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корпорация приняла окончательное решение о вхождении этой верфи в свою структуру.