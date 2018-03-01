Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил третье дело в отношении экс-главы астраханского завода "Красные баррикады"

Происшествия
1 марта, 12:30 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 1, марта. /ТАСС

Александра Ильичева обвиняют в сокрытии налогов, а также подозревают в невыплате зарплаты

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Экс-глава одного из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные Баррикады", который должен войти в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), подозревается в сокрытии более 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Возбуждено уголовное дело, сообщил в четверг журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

"Это уже третье уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода "Красные баррикады" Александра Ильичева", - уточнил Хегай.

Следствием установлено, что подозреваемый, являясь гендиректором верфи, знал, что у общества есть недоимка по уплате налогов и сборов в бюджет РФ в размере свыше 178 млн рублей. Для их взыскания были приостановлены операции по расчетным счетам общества. "Однако с июля по сентябрь 2016 года Ильичев произвел взаиморасчет по заключенному договору через счета третьих лиц, сокрыв денежные средства в размере более 5 млн рублей", - пояснил Хегай.

В отношении бывшего руководства "Красных Баррикад" также возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятия на сумму более 55 млн рублей. Кроме того, ранее Икрянинский суд области признал гендиректора завода, двоих его заместителей и главного бухгалтера виновными в сокрытии налогов на сумму 65 млн рублей. Им было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей каждому.

Завод "Красные баррикады" был основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре прошлого года Арбитражный суд Астраханской области признал судостроительный завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В январе этого года глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что корпорация приняла окончательное решение о вхождении этой верфи в свою структуру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Астраханская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама