Главврача перинатального центра в Красноярске арестовали перед поездкой за рубеж

КРАСНОЯРСК, 1 марта, /ТАСС/. Главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства Андрея Павлова, подозреваемого в получении взятки, арестовали и поместили в СИЗО, так как медик собирался в поездку за границу, а также мог повлиять на ход следствия. Об этом в четверг журналистам сообщил прокурор Красноярского края Михаил Савчин.

Павлов и главная медсестра этого перинатального центра Лидия Клитенкович подозреваются в получении взяток. По данным ФСБ, врач получал деньги от предпринимателей за поставку товаров медицинского назначения в размере 10% от цены контракта, при этом Клитенкович выступала в роли посредника при получении взяток. Суд избрал ему в качестве меры пресечения содержание в СИЗО до 28 мая.

"Аргументы следствия были следующие - он является руководителем крупнейшего учреждения здравоохранения, отдает приказы, указания, находясь на рабочем месте может повлиять на ход следствия. Кроме того, он был задержан перед выездом за границу, у него на руках была виза, паспорт, собраны вещи, несколько тысяч долларов. Он говорит, что собирался не на совсем, а отдохнуть", - сказал Савчин.

По словам прокурора, Павлов "чувствует себя нормально" и подал в ведомство жалобу на ряд СМИ, в материалах которых он представлен виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Павлов подозревается в получении взяток в "особо крупном размере". Также источник добавил, что у Павлова задекларирована квартира в Санкт-Петербурге площадью 110 кв. м, доля в собственности (1/3) в квартире в центре Красноярска общей площадью 233 кв. м и облигации на сумму более 1,9 млн рублей.