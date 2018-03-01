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Прокуратура проверит экоситуацию и условия труда в Пермской химической компании

Происшествия
1 марта, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

В результате пожара пять человек госпитализированы с ожогами

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ТАСС, 1 марта. Прокуратура проверит условия труда в Пермской химической компании и экологическую ситуацию после произошедшего там в четверг пожара. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ Юлия Гайнанова.

"Мы подключимся, проверим экологическую ситуацию и правила соблюдения безопасности на производстве, охраны труда. Что-то в любом случае послужило причиной: либо это несоблюдение технических процессов, тогда это может повлиять на экологию, либо это нарушение правил охраны труда на производстве", - сказала она.

Ранее в министерстве здравоохранения края ТАСС сообщили, что на пожаре пострадали пять человек. Они госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. Трое пострадавших на пожаре в Пермской химической компании находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести.

По данным управления МЧС по Пермскому краю, сообщение о возгорании в химической компании поступило в 09:45 по местному времени (07:45 мск). Пожар был ликвидирован в 10:28 (08:28 мск). В ведомстве также уточнили, что площадь возгорания незначительная, сейчас она устанавливается. Региональное следственное управление СК РФ ведет проверку по данному факту.

Пермская химическая компания создана в 2002 году. Выпускает химических соединений, предназначенных для микроэлектроники, синтеза лекарственных препаратов, улучшения свойств резин, пластмасс и др.

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