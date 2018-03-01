Следователи проводят обыски в Росздравнадзоре Татарстана

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Следователи проводят в четверг обыски в управлении Росздравнадзора по Татарстану, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проходит изъятие документов по одной из больниц", - уточнили в Росздравнадзоре региона.

Заместитель руководителя управления Любовь Шайхутдинова рассказала ТАСС, что по запросу правоохранительных органов изъят ряд лицензионных документов в рамках уголовного дела в отношении одного из медучреждений республики. "Пока назвать не могу его, но были изъяты лицензионные документы по фармацевтической деятельности за 2009-2010 годы", - сказала она.

Как сообщалось ранее, следственное управление СК РФ по Татарстану 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников минздрава республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву, затем суд заключил ее под домашний арест. 7 февраля Шишмареву обнаружили мертвой в ее собственном доме. Как сообщали источники ТАСС в правоохранительных органах, на шее погибшей эксперты обнаружили восемь ножевых ранений.