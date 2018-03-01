Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.03:
$ 56.43
€ 68.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следователи проводят обыски в Росздравнадзоре Татарстана

Происшествия
1 марта, 13:09 UTC+3 КАЗАНЬ 1, марта. /ТАСС

Уточняется, что проходит изъятие документов по одной из больниц

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Следователи проводят в четверг обыски в управлении Росздравнадзора по Татарстану, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проходит изъятие документов по одной из больниц", - уточнили в Росздравнадзоре региона.

Смотрите также

Источник: восемь ножевых ранений обнаружили на теле замглавы Минздрава Татарстана

Дело о превышении полномочий и мошенничестве заведено на сотрудников Минздрава Татарстана

Минздрав Татарстана подтвердил гибель замглавы ведомства Елены Шишмаревой

Заместитель руководителя управления Любовь Шайхутдинова рассказала ТАСС, что по запросу правоохранительных органов изъят ряд лицензионных документов в рамках уголовного дела в отношении одного из медучреждений республики. "Пока назвать не могу его, но были изъяты лицензионные документы по фармацевтической деятельности за 2009-2010 годы", - сказала она.

Как сообщалось ранее, следственное управление СК РФ по Татарстану 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников минздрава республики по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра здравоохранения Татарстана Елену Шишмареву, затем суд заключил ее под домашний арест. 7 февраля Шишмареву обнаружили мертвой в ее собственном доме. Как сообщали источники ТАСС в правоохранительных органах, на шее погибшей эксперты обнаружили восемь ножевых ранений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фигуристка Боброва продаст подаренный ей за серебро ОИ автомобиль ради благотворительности
2
"Нафтогаз" утверждает, что пока не получал от "Газпрома" возврата предоплаты за газ
3
Лукашенко грозит РФ ответными мерами на ограничения поставок белорусского продовольствия
4
Путин и Медведев чествовали олимпийских призеров, вручив им ордена и ключи от автомобилей
5
Как проходило послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ
6
Шувалов предложил ФНС рассмотреть возможность ввести платные допуслуги населению
7
Послание президента России Федеральному собранию в цифрах и фактах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама