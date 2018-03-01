Более 225 тыс. жителей Саратовской области остались без холодной воды из-за аварии

САРАТОВ, 1 марта. /ТАСС/. Более 225 тыс. человек в Саратовской области остались без холодной воды из-за аварии на насосной станции, сроки восстановления водоснабжения пока не называются. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы администрации Саратова Татьяна Плющева.

"Всего в зоне отключения воды проживают 226 тыс. 705 человек. Сроки восстановления водоснабжения пока не можем назвать", - сказала Плющева, уточнив, что ЧП случилось из-за аварийного выхода из строя питающих электрокабелей на насосной станции "Вольская".

"По причине аварийного выхода из строя питающих электрокабелей на насосной станции "Вольская" аварийно прекращена подача холодной воды абонентам в поселках Солнечный, Северный, Елшанка, КБ, ВСО, Поливановка, Жасминный, Дачный, Соколовый, Нефтегорский, Латухино в Саратове, а также в населенных пунктах Саратовского района: села Сторожевка, Малая Скатовка, хутор Бартоломеевский", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

По данным ведомства, воды также нет в микрорайонах Ленинского района Саратова, в том числе в жилой застройке и на промышленных предприятиях. Сроки возобновления подачи воды не уточняются.