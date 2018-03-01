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Суд до 9 июня продлил арест обвиняемому в коррупции полковнику Захарченко

Происшествия
1 марта, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, марта. /ТАСС

По трем эпизодам преступлений Дмитрия Захарченко следственные действия полностью завершены, расследование по двум другим эпизодам продолжается

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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 9 июня срок ареста бывшему замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Захарченко до 9 июня", - сказал собеседник агентства.

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Бывший высокопоставленный сотрудник МВД обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взяток в особо крупном размере. Следственные действия по трем эпизодам его преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам взяток расследование в отношении Захарченко продолжается.

Никулинский суд Москвы 1 декабря прошлого года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте - в федеральный бюджет. Данное решение еще не вступило в законную силу, так как оно было обжаловано защитой, 14 марта Мосгорсуд рассмотрит эту апелляцию.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в Нота-банке и предупредил о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях финансового директора этой кредитной организации Галину Марчукову.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток. По версии следствия, он получил 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. - от владельца ресторана "Ля Маре" Меди Дусса. От него же, по данным следствия, Захарченко получил 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей, полученные в виде услуги на отдых в Сочи.

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