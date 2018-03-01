Суд арестовал женщину, подозреваемую в причастности к пожару в жилом доме под Пермью

ТАСС, 1 марта. Суд арестовал жительницу Пермского края, которая подозревается в причастности к пожару в городе Чусовой, унесшему жизни шести человек, сообщили ТАСС в четверг в следственном управлении СК РФ по региону.

"Суд арестовал на два месяца жительницу этого дома, подозреваемую в причинении смерти по неосторожности шести жителям бывшего общежития", - сообщила собеседница агентства.

Она не уточнила, есть ли в деле другие подозреваемые и будет ли им вынесена какая-либо мера пресечения.

Пожар произошел в ночь на 27 февраля, погибли трое детей, женщина и двое мужчин, еще 11 человек пострадали. По информации регионального управления МЧС, пожар случился из- за возгорания электроплитки в комнате, при этом ведомство рассматривает и другие версии ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным минздрава Пермского края, сейчас в больницах остаются семеро пострадавших. В больнице Чусового остались три человека, в том числе один ребенок, врачи считают состояние пациентов удовлетворительным, ребенок готовится к выписке. Еще двое детей проходят лечение в Краевой детской клинической больнице, они в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых госпитализированы в ожоговый центр городской больницы номер 21, они в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой.